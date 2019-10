Exclusief voor abonnees -17 04 oktober 2019

Arsenal is het zwarte beest van Standard in Europa. Gisteren speelden de Rouches voor de vijfde keer tegen de Gunners en voor de vijfde keer verloren ze (3-0 en 0-7 in EB Bekerwinnaars 1993-1994 en 2-3 en 2-0 in Champions League 2009-2010), wat zorgt voor een heel slecht doelpuntensaldo: -17 (2 goals voor, 19 goals tegen). Tegen geen enkele andere club doet Standard slechter in Europees verband.

