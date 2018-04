"160 kaarten gekregen. Dank!" LEZER BIJ HET ONTBIJT 11 april 2018

Langs deze weg wil ik alle lezers bedanken voor de vele mooie kaarten - 160 in totaal - die ik kreeg voor mijn verjaardag. Ik stond op zaterdag 10 maart in de rubriek 'Lezer bij het ontbijt' en omdat ik op 1 april 70 werd, had ik gevraagd of ik van u een kaartje mocht krijgen. Het was een succes! Ik heb van elke kaart genoten, ook al moest ik bij het lezen van sommige een traan wegpinken. Ik vertelde in het interview dat ik de ongeneeslijke spierziekte ALS heb. Graag wil ik zoveel mogelijk lotgenoten leren kennen. Via Facebook of e-mail. Stuur mij gerust een bericht.

