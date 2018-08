"16 jaar is niet te jong" 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Vliegen met een ULM is de laatste jaren enorm populair geworden, bevestigt instructeur Rudi Niessen. "De vliegtuigen doen niet meer onder voor klassieke sportvliegtuigen en de huur- of aankoopprijs ligt lager. Het maakt ULM-vliegen populair bij alle leeftijdscategorieën." Ook bij 16-jarigen, de minimumleeftijd om achter de stuurknuppel plaats te nemen. "En nee, dat is niet te jong."

"Ik had vrienden die eerst hun vliegbrevet hadden en pas dan hun autorijbewijs. Volgens mij maakt het niet uit hoe oud je bent", vertelt Rudi Niessen van vliegclub Ursel. "Elke leerling die bij ons start, wordt op verschillende vlakken beoordeeld, óók op hoe matuur hij of zij is. Geen enkele instructeur die begaan is met zichzelf, zijn leerling of toekomstige passagiers zal iemand brevetteren als hij er geen goed gevoel bij heeft. Bovendien is de opleiding zeer arbeidsintensief: wie een ULM-brevet wil, moet anderhalf tot twee jaar uittrekken - áls je elke week een aantal uur vliegt tenminste."

In de opleiding wordt ook specifiek gecoacht op noodsituaties. "Je leert eerst een voorzorgslanding maken: je hebt dan tijd om de situatie in te schatten en een beslissing te nemen. Daarna volgt een noodlanding waar het sneller moet. Een piloot die een ULM bestuurt, moet zich er voor het instappen én tijdens de vlucht voortdurend van bewust zijn dat er iets mis kán gaan. Er wordt verwacht dat je altijd weet wat je moet doen. Zoiets moet routine worden."

Meer dan de helft van de ongevallen met een ULM wordt veroorzaakt door een menselijke fout, in 20 à 30% van de gevallen gaat het om een technisch probleem. (FT)