-16°C Warmste winter ooit op de Noordpool 08 maart 2018

De wintermaanden eindigen op de Noordpool met een onrustwekkend record: met -16 graden Celsius het was de warmste winter ooit gemeten. Het meest noordelijke weerstation ter wereld, op het puntje van Groenland, heeft in februari meer dan 60 uren boven het vriespunt gemeten in het gebied. De gemiddelde temperatuur in het Noordpoolgebied in de winter ligt rond -30°C, februari is meestal de koudste maand. Het is niet ongezien dat er nu en dan eens warmere pieken zijn en het is ook niet de eerste keer dat de temperaturen er boven het vriespunt liggen. In 2011 en 2017 is zo'n warme piek ook al voorgevallen, maar dat duurde toen telkens maar een aantal uren. Ook het zee-ijs - ijs dat zich vormt op het water, in plaats van op land - is opnieuw afgenomen deze winter.

