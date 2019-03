"150 uur opleiding voor alle zorgkundigen is onhaalbaar" 20 maart 2019

De 127.513 zorgkundigen in ons land zien hun takenpakket binnenkort uitgebreid. Ze mogen dan ook drukverbanden leggen en oogdruppels toedienen aan patiënten - taken die vandaag nog voorbehouden zijn aan verpleegkundigen. Maar de zorgkundigen moeten van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dan wel eerst een opleiding van 150 uur volgen. "Dat kan korter", vindt de Vlaamse Zorgambassadeur, Lon Holtzer. "Want 150 uur, dat betekent bijna vijf weken afwezigheid op de werkvloer. In totaal komt dit overeen met 7.000 voltijdse equivalenten. Waar gaan we al die vervangingen halen?" Zorgkundigen werken vooral in woonzorgcentra en ziekenhuizen, en daar is allerminst een personeelsoverschot.

