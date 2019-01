€150.000 uitkeringen opgestreken van onder Spaanse zon 10 januari 2019

00u00 0

Een koppel uit Kortrijk is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een boete van 1.600 euro voor domiciliefraude. P.S. (56) en M.T. (63) woonden zogezegd apart, maar in werkelijkheid verbleven ze het grootste deel van het jaar samen in Tenerife. P.S. kreeg door haar gewrichtsziekte een gehandicaptenuitkering - waarvoor je eigenlijk minstens 90 dagen in België moet wonen - en liet haar sociale woning in Kortrijk verkommeren van onder de Spaanse zon. Haar vriend was met brugpensioen en kreeg een RVA-uitkering. In totaal streken de twee onterecht 150.000 euro uitkeringen op met hun valse verklaringen. Dat bedrag moeten ze terugbetalen. (SDVO)