€15 miljoen per jaar voor Mertens

Daar is ze dan, de langverwachte contractverlenging voor Dries Mertens (33) bij Napoli. De Rode Duivel tekende voor twee extra seizoenen met optie. En de Serie A-club spaarde kosten noch moeite: Mertens zal de komende jaren minstens 15 miljoen euro bruto verdienen. Een pak meer dan zijn vorig contract, dat hem jaarlijks 8 à 9 miljoen euro opleverde. De recordschutter van Napoli strijkt straks een salaris op dat in de lijn ligt van dat van Romelu Lukaku (Inter). In Italië verdienen enkel Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt van Juventus meer. (TTV/KTH)

