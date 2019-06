Exclusief voor abonnees €12 miljoen aan juwelen van Imelda Marcos geveild 01 juni 2019

Ze stond al bekend om haar immense schoenencollectie, maar de voormalige Filipijnse presidentsvrouw Imelda Marcos is ook behoorlijk gek op juwelen. Een in beslag genomen partij met een waarde van naar schatting 12 miljoen euro zal nu worden geveild. De 89-jarige Imelda is de weduwe van de voormalige dictator Ferdinand Marcos, en was tussen 1965 en 1986 de first lady op de Filipijnen. De juwelen die nu onder de hamer komen, zijn na de val van Marcos in beslag genomen. Er zou een roze diamant bijzitten met een waarde van 4,5 miljoen euro. Alle sieraden worden bewaard in een kluis van de centrale bank op de Filipijnen.