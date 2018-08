€ 107 miljoen Belg wint EuroMillions 22 augustus 2018

Proficiat als u gisteren met EuroMillions de cijfers 16, 23, 42, 43, 49 en de sterren 10 en 12 hebt aangekruist, want dan bent u voortaan 107 miljoen euro rijker. De Nationale Loterij laat weten dat alweer een Belg de jackpot gewonnen heeft. Het gaat om het derde hoogste bedrag dat ooit met EuroMillions in ons land gewonnen is. Het record staat nog altijd op naam van de Schaarbeekse straatveger die in 2016 liefst 168 miljoen euro rijker werd. In 2017 won een Belg nog bijna 154 miljoen euro. (FT)