"100.000 tot 200.000 doden mogelijk in VS" 30 maart 2020

Viroloog Anthony Fauci, de corona-adviseur van president Trump, heeft gezegd dat er mogelijk 100.000 tot 200.000 doden door het coronavirus zullen vallen in de Verenigde Staten. Intussen is er medisch materiaal, zoals maskers, jassen en handschoenen, aangekomen uit China. Dat is bestemd voor ziekenhuizen in New York, New Jersey en Connecticut. Volgens de New Yorkse burgemeester slinken de ziekenhuisvoorraden zo snel dat ze over een week niet meer goed kunnen functioneren. De staat New York is met meer dan 50.000 gevallen het ergst getroffen. In 24 uur tijd zijn 237 mensen overleden, de dodentol staat er nu op 965. Trump overwoog het voorbije weekend even om de staten New York, New Jersey en Connecticut in quarantaine te zetten, maar zag daar weer van af. Intussen is in de staat Illinois een baby gestorven die besmet was met het coronavirus.

