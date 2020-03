Exclusief voor abonnees €10 miljoen winst voor Tinc 05 maart 2020

De investeerder in infrastructuurprojecten Tinc realiseerde over de eerste helft van zijn boekjaar 2019-2020 een nettowinst van 10,2 miljoen euro. Daarmee zit hij op schema om over het lopende boekjaar een dividend van 0,51 euro te kunnen uitbetalen aan de aandeelhouders.

Tinc beheerde eind vorig jaar een portefeuille van 315,4 miljoen euro aan projecten, verdeeld over 19 dossiers in België, Nederland en Ierland. Het gaat onder meer om wegen, windparken en glasvezelnetwerken.

Eind december had de investeerder ook nog 119,9 miljoen euro in kas.

