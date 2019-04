Exclusief voor abonnees "10 handtekeningen = 1 boom in Vlaamse Ardennen" 13 april 2019

De Gentse bank VDK heeft een opvallend initiatief gelanceerd: per tien handtekeningen voor 'Sign for my Future', het burgerinitiatief dat pleit voor een klimaatwet, belooft de bank een boom te planten in de Vlaamse Ardennen. "Honderd handtekeningen zijn goed voor een perkje van tien bomen, met duizend handtekeningen planten we een bos en met tienduizenden handtekeningen... daarmee kunnen we écht iets bereiken", aldus de bank. Tekenen kan via klimaat.vdk.be. (OSG)