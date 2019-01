-10% Caterpillar haalt Wall Street onderuit 29 januari 2019

Caterpillar, producent van grote bulldozers en graafmachines, heeft Wall Street zwaar ontgoocheld met zijn kwartaalcijfers. De omzet van 14,34 miljard dollar bleef nipt onder de lat, maar de beleggers verslikten zich in de winst per aandeel. Die kwam uit op 2,55 dollar, terwijl op 2,99 dollar per aandeel werd gerekend. Het gaat om de grootste misser qua winstverwachtingen sinds de financiële crisis. Beleggers reageerden ontgoocheld en stuurden het aandeel bijna 10% lager. Maar ook Wall Street verteerde de cijfers slecht. Caterpillar geldt immers als één van de belangrijkste barometers die de toestand van de wereldeconomie peilt. Als reden voor de lage winst wijst Caterpillar naar de zwakke vraag uit China. Ook voor het eerste kwartaal zijn de vooruitzichten pover, met amper omzetgroei en een lager dan verwachte winst per aandeel.

