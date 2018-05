€1 schadevergoeding, onbetaalbare knuffel 09 mei 2018

De Luikse rechtbank heeft de Waalse ex-politicus Bernard Wesphael een symbolische euro schadevergoeding toegekend voor 'roekeloos en tergend geding'. "Ik ben immens tevreden", reageerde Wesphael achteraf. Ook dochter Saphia was zichtbaar opgelucht en viel haar vader na de uitspraak meteen in de armen. De burgerlijke zaak tegen Wesphael was aangespannen door de ex-man van Véronique Pirotton. Hij en zijn zoon eisten nadat Wesphael was door de assissenjury was vrijgesproken voor de moord toch nog een schadevergoeding én antwoorden op "enkele zorgwekkende elementen" uit het dossier. De Luikse rechtbank oordeelde gisteren dat die eisen onredelijk waren. "Hij had zich tijdens het assisenproces burgelijke partij kunnen stellen", aldus de rechter.

