Exclusief voor abonnees "1 op 7 automobilisten overtreedt coronamaatregelen" 24 maart 2020

00u00 0

Te veel mensen hebben de strenge coronamaatregelen dit weekend niet gerespecteerd. Dat zegt de federale politie. "Eén op zeven automobilisten was zaterdag in overtreding", zegt de baas van de administratieve politie aan Sudpresse. "Zij werden naar huis gestuurd en kregen - afhankelijk van de omstandigheden - een pv." De federale politie weet nog niet precies hoeveel processen-verbaal er het afgelopen weekend zijn uitgeschreven. Toch zijn er volgens de politie nog te veel mensen die in grote groepen bij elkaar komen. Denk aan samenscholingen in parken, fietstochten in te grote groepen of mensen die nog steeds vrienden thuis uitnodigen. Op de schending van coronamaatregelen staan boetes tot 4.000 euro en drie maanden cel.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis