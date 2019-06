Exclusief voor abonnees '1 jaar gratis' keert terug Met Thomas Vanderveken 19 juni 2019

Van 2001 tot 2008 was '1 jaar gratis' één van de populairste quizprogramma's in Vlaanderen. Elf jaar later wordt de succesformule helemaal opgefrist en krijgt voormalig quizmaster Herman Van Molle opvolging van Thomas Vanderveken (38). "Sommige programma's hadden nooit gemaakt mogen worden, maar deze quiz had nooit afgevoerd mogen worden", reageert die laatste enthousiast.

