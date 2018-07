"1,5 jaar vechten, 50 procent kans dat Alexia het haalt" OUDERS VAN 3-JARIG MEISJE WETEN HOE AGRESSIEF NEUROBLASTOOM KAN ZIJN Ingrid De Vos

17 juli 2018

00u00 0 De Krant Hoe agressief neuroblastoom kan zijn: de ouders van de 3-jarige Alexia uit Oostakker ondervinden het van heel dichtbij. "Er is 50% kans dat ons popje het overleeft en evenveel kans dat het slecht afloopt. Dat laatste kunnen we ons zelfs niet inbeelden."

Voor Ellen De Seranno (32) en Jeffrey Pelckmans (29) staat de wereld stil sinds ze half april naar een specialist stapten. "Ons dochtertje was altijd ziek", vertelt de mama. "Waterpokken. Griep. Oorontsteking. Het hield niet op. 'Typisch kleuterklas', had de huisdokter gezegd. Maar mijn buikgevoel zei: dit klopt niet. Ik vroeg een bloedonderzoek." Gelijk met de uitslag kregen ze te horen dat ze Alexia zonder uitstel van school moesten halen, om door te rijden naar het UZ Gent. "De bloedwaarden wezen op de aanwezigheid van een tumor. Alleen: op de kankerafdeling van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth vonden ze niets. "'Er is iets mis. We weten niet wat, maar we zijn voor 99,9% zeker dat uw dochter kankervrij is', zeiden de specialisten. Er waren vermoedens over een spierziekte. Tot nieuw bloedonderzoek nog alarmerender resultaten opleverde. Pas bij een tweede onderzoek vonden ze in Alexia's buik een gezwel zo groot als een tennisbal. Een week eerder was het nog niet zichtbaar, om dan in enkele dagen uit te groeien tot een tumor met bijna 5 centimeter doorsnee."

Neuroblastoom, luidde het verdict: een zeldzame maar zeer agressieve vorm van kinderkanker. "We waren uit ons lood geslagen. Het is een vuile ziekte die we maar stap voor stap kunnen overwinnen. De behandeling duurt anderhalf jaar, maakten de dokters ons van meet af aan duidelijk. Alexia krijgt nu zware chemo. Daarna zullen ze de tumor wegsnijden. Daarbovenop is een stamceltransplantatie nodig én een reeks bestralingen. En aan het einde van de rit immunotherapie. Er is 50% kans dat ons meisje geneest en evenveel kans dat het slecht afloopt."

