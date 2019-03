€1,452 miljoen bij elkaar gelopen voor Kom op tegen Kanker 25 maart 2019

De 100 km-run van Kom op tegen Kanker heeft bijna drie keer zoveel geld opgeleverd als vorig jaar. 581 teams liepen gistermiddag 1,452 miljoen euro bij elkaar in De Schorre in Boom, en dat onder het goedkeurend oog van ambassadeurs Tine Embrechts en Wim De Vilder. De 100 km-run was aan zijn tweede editie toe. Dat er zoveel geld werd ingezameld, komt ook omdat er bijna drie keer zoveel teams meededen als vorig jaar. Toen werd er nog gelopen op de universiteitssite in Antwerpen. Tijdens het event leggen vier lopers van één team samen 100 kilometer af. Elk team zamelde minstens 2.500 euro in om te mogen deelnemen. "Het geld investeren we in klinisch onderzoek dat een directe invloed heeft op het leven en welzijn van kankerpatiënten", aldus Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker. (BSB)

