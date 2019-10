Exclusief voor abonnees "1-1 van Samatta terecht afgekeurd" 24 oktober 2019

Minuut 27: Samatta klimt hoger dan Milner en kopt raak na een fantastische voorzet van Ito, maar die stond buitenspel toen hij de bal kreeg, aldus de ref én de VAR. Terecht afgekeurd, aldus onze huisref Tim Pots. "In België beschikken we alleen over 2D-technologie en trekken we de lijn tot aan de voeten, omdat die in contact staan met het gras. Maar in de Champions League kunnen ze een beroep doen op 3D-technologie en trekken ze een loodrechte lijn van het uiterste bespeelbare deel van het lichaam - alleen de armen tellen niet mee - op het gras, die dan de lijn vormt. Zo zie je dat het hoofd van Ito voorbij de knie van Robertson komt. Ook in België zou de goal trouwens afgekeurd zijn, want als je de voeten van de twee spelers bekijkt, dan kwamen die van Ito ook voorbij die van de Liverpool-verdediger." (VH)

