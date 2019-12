Exclusief voor abonnees +1.070 miljard euro Allerrijksten weer rijker 28 december 2019

De vijfhonderd rijksten der aarde zijn dit jaar weer wat rijker geworden. Samen zagen ze hun vermogen met liefst 1,07 biljoen (1.070 miljard euro) toenemen. Grootste stijger volgens de 'Bloomberg Billionaire Index' is Fransman Bernard Arnault, oprichter en bestuursvoorzitter van Louis Vuitton Moët Hennesy, het grootste conglomeraat ter wereld van luxeproducten. Arnault - die dit jaar nog 200 miljoen euro schonk aan de heropbouw van de Notre-Dame - reef dit jaar 32,6 miljard euro extra binnen en is nu de derde rijkste man ter wereld. De lijst wordt nog altijd aangevoerd door Amazon-baas Jeff Bezos. Er staat geen enkele Belg in de top 500. De allerrijksten hebben in totaal zo'n 5,5 biljoen euro in hun bezit.

