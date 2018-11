€1.000.000 naar herdenking einde Tweede Wereldoorlog 10 november 2018

De Vlaamse regering maakt één miljoen euro vrij voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in ons land en de viering van 75 jaar bevrijding in Antwerpen en Leopoldsburg. Voor de realisatie van een breed herdenkingsprogramma in 2019 ontvangen de stad Antwerpen en Leopoldsburg respectievelijk 700.000 euro en 300.000 euro.

