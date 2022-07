Zware duinenbrand in De Haan onder controle, Duits gezin ziet hun auto uitbranden: “We konden niets meer doen”

De HaanOp het strand van De Haan was dinsdagmiddag een grote, zwarte rookpluim te zien door een brand even verderop in de duinen van de middenberm. De precieze omvang van de brand is nog niet duidelijk, maar door de droogte breidde het vuur snel uit. Verschillende wagens gingen in vlammen op. De brandweer is massaal ter plaatse, maar de situatie is wel onder controle. “Onze wagen is volledig vernield. Hoe we nu terug in Duitsland geraken, weten we voorlopig niet", zegt de eigenaar van een uitgebrand voertuig.

Het vuur ontstond even voor 13 uur ontstaan aan een geparkeerde wagen langs de Koninklijke Baan ter hoogte van Vosseslag. Het vuur sloeg daarna over naar andere wagens en de duinen in de middenberm. Door de extreme droogte, breidde de brand zich snel uit. De dikke rookpluim was van kilometers ver te zien. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de situatie zo snel als mogelijk onder controle te krijgen. Er vloog ook een politiehelikopter over de duinen om de situatie vanuit de lucht in kaart te brengen. Door het warme weer is er momenteel heel veel volk aan zee, maar de stranden moesten niet ontruimd worden. (lees verder onder de foto’s)

“De brand is momenteel onder controle", zegt waarnemend burgemeester Rudi Cattrisse (N-VA). “De brand ontstond effectief bij een geparkeerd voertuig, waarna minstens vijf wagens volledig in vlammen opgingen. Verschillende andere liepen schade op. De wagens stonden geparkeerd vlak naast de duinen. De vlammen van de brandende wagens sloegen daarop over op de droge duinen”, aldus de waarnemend burgemeester. “Verschillende brandweerkorpsen waren met man en macht in de weer om alles te blussen. Er kwam ook nog een blushelikopter om de duinen en het bos vanuit de lucht af te koelen en bevochtigen.” Meteen na de brand werden enkele mensen afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze teveel rook inademden, maar zij zijn er niet erg aan toe.

Voor de slachtoffers van de uitgebrande wagens was het schrikken. “Klopt", zegt Peter Sadlowski, die samen met zijn dochter Lara toekijkt hoe zijn Mercedes vernield raakte. “We zijn met ons gezin op vakantie in België en kwamen met de wagen vanuit Duitsland. We verblijven in Erpe-Mere, maar vandaag besloten we een dagje naar de kust te trekken. We zaten nog maar een uurtje op het strand, toen we plots een enorme rookpluim zagen en roken. Daarop ging ik kijken naar de baan, waar ook onze auto stond geparkeerd. Ik rende er nog naartoe, maar de vlammen waren al té fel.” Voor het Duits gezin zat er niks anders op dan lijdzaam toekijken hoe hun Mercedes uitbrandde. “Normaal vertrokken we zaterdag terug huiswaarts. Het is nu nog maar de vraag of dat zal lukken”, aldus Peter nog.

Nablussen

Bij de brandweer hadden ze de handen vol om de vlammen onder controle te krijgen. “Het was geen evidente opgave, net omdat we niet wisten daar de brand zou eindigen", zegt Dries Van der Veken, de postoverste van brandweer Oostende. “We hebben ook preventief enkele wagens laten takelen, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd het vuur onder controle te krijgen.” De brandweerlui zullen wellicht wel nog een hele tijd ter plaatse moeten blijven om na te blussen. Hoe de brand precies ontstond en of eerst een wagen of eerst de vegetatie vuur vatte, is niet meteen duidelijk. Of dat effectief te achterhalen is, zal bovendien nog moeten blijken.

