Zwaar gaslek in De Haan: buurtbewoners wordt gevraagd binnen te blijven

Koksijde BINNENKIJ­KER. Eén van de duurste villa’s van Koksijde staat te koop: “Ontspan in het eerste ligbad ooit in de kustgemeen­te”

Wat verdoken achter bomen en met een grote tuin ervoor staat Villa Jolimont in Koksijde te koop. Het is één van de uniekste en ook duurste panden die momenteel op de lokale huizenmarkt te vinden is. Gebouwd in 1933 voor kunstenares Marguerite Lacroix en tot op vandaag nog niets veranderd. Samen met Lacroix’ kleindochter ontrafelen we het merkwaardige verhaal achter de gevel. “Ik beleefde er magische vakanties. Hopelijk wordt het niet afgebroken.”

5 februari