Zomerboekenmarkt in de Kerklommer

Oostende Mannen riskeren 2 jaar cel nadat medewerker van Fluvius per toeval op cannabis­plan­ta­ge stuit

Twee Albanezen riskeren in de Brugse rechtbank 2 jaar cel voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage in Oostende. Het was een medewerker van Fluvius die de plantage begin dit jaar toevallig ontdekte.

4 juli