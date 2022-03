Zestiger riskeert jaar cel voor tientallen telefoontjes naar politie: "Zij hebben echt wel wat beters te doen”

De Haan/Blankenberge Heroïne in Kinder Surprise-ei levert drugsver­slaaf­de man 8 maanden voorwaarde­lijk op

Een 41-jarige man uit De Haan heeft een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden gekregen voor drugsbezit. Bij een controle op de kusttram in Blankenberge vond de politie 3,3 gram heroïne bij J.M. Die had de drugs opvallend genoeg verstopt in een Kinder Surprise-ei.

10 maart