Zeepreventorium in De Haan investeert in 1.700 zonnepanelen

“Wij hebben afgelopen jaar een uitgebreide energiescan laten uitvoeren door een externe, gespecialiseerde firma”, laat directeur Nick Marlein weten. “De helft van onze gebouwen dateren van reeds 1926 en een andere helft van 2006. We hebben al heel wat kleine ingrepen gedaan. Verder zetten we ook in op het systematisch vervangen van LED verlichting en andere ingrepen die we zelf kunnen doen. Toch is ons paradepaardje op dit moment de installatie van zonnepanelen. Momenteel worden de laatste panelen geplaatst en binnenkort aangesloten.” Er werden maar liefst 1.700 panelen geplaatst. “Hierbij hebben we een klein reserve in vergelijking met onze huidige energieafname. Deze investering zal binnen vijf tot zeven jaar afbetaald zijn, afhankelijk van de huidige energieprijzen. De installatie is in totaal goed voor maar liefst 697.000 Wattpiek. Dit is ongeveer het equivalent van meer dan 100 huishoudens. We zijn met andere woorden klaar voor wat morgen komt en wat volgend jaar nog kan komen. Laat de zon maar schijnen op het Zeepreventorium.”