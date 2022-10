Wim Van Kerckvoorde stopt als Algemeen directeur scholengroep !mpact en zal leiding geven aan ziekenhuisscholen in De Haan

Wim Van Kerckvoorde is germanist van opleiding gaf onder meer les in Atheneum Voskenslaan en werd later directeur in Atheneum Knokke-Heist. In 2014 nam hij de taak van Algemeen Directeur op zich. Het leerlingenaantal en het marktaandeel stegen sindsdien aanzienlijk van zowat 8.400 leerlingen in schooljaar 2014-2015 tot quasi 9.000 bij de start van schooljaar 2022-23. Er ontstonden nieuwe scholen zoals De Passer, Stamina, Element, Einstein Tienerschool De Haan, Twoape en Atelier B. Binnen de scholen ontstonden ook diverse nieuwe richtingen met als recent voorbeeld het 7de jaar Immobiliën van het Maerlant Atheneum. Gemeenteschool ’t Klavertje kwam bij !mpact en dit schooljaar nam de scholengroep IPO De Haan/MPI internaat Nest over van Scholengroep Stroom.

Investeringen

Er is ondertussen ook een scholengroepbreed huisvestingsplan klaar dat het komende decennium 100 miljoen aan middelen zal genereren om de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne in elk schoolgebouw te (blijven) verzekeren en het pedagogisch profiel van elke school te ondersteunen. “Het huisvestingsplan dat we met de Raad van Bestuur, rekening houdend met de eisen van het GO!, opmaakten, verzekert de concrete realisatie van aantrekkelijke leer- en werkomgevingen. En het brengt de middelen bijeen om dat mogelijk te maken. Dat deze grote werf is afgerond, laat mij toe om – met 20 jaar werkervaring op de teller en nog evenveel jaren te gaan – met een gerust gemoed een nieuwe professionele stap te zetten”, zegt Wim Van Kerckvoorde.

Zeepreventorium

Vanaf oktober neemt Wim Van Kerckvoorde onder meer mee de leiding over de twee !mpact ziekenhuisscholen SBSO Zeelyceum De Haan en BAZ. Deze scholen zijn al vele jaren pioniers in het aanbieden van volwaardig onderwijs aan jongeren die verblijven in het Zeepreventorium. Als algemeen directeur van !mpact zette Wim zijn schouders onder de uitbouw van dit onderwijstype wat ondertussen resulteerde in een samenwerking met vijf ziekenhuizen. Naast de onderwijscomponent, is hier de welzijnsfactor heel belangrijk. “Het aanbieden van volwaardig, kwalitatief onderwijs is een voorwaarde om jongeren die het fysisch of psychisch zwaar hebben en tijdelijk niet naar school kunnen, aan boord te houden. In dit soort maatschappelijke zorg wil ik mij verder engageren, met onder meer een uitbreiding van het Type 5-onderwijs naar voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg.” De directeur zal de komende periode ook intensief de begeleiding opnemen van een aantal onderwijsinstellingen die de transitie naar welzijn maken, zoals het internaat Nest in De Haan.

Op dit moment loopt de procedure om een geschikte opvolger te vinden.

