Wie kent deze man? Parket nog steeds op zoek naar identiteit van zestiger die aanspoelde op strand van Wenduine

Ruim een week nadat op het strand van Wenduine het lichaam van een man werd aangetroffen, staat het gerecht nog steeds voor een raadsel wie de man is. Daarom verspreidt het parket een opsporingsbericht.

De politie van de zone Bredene/De Haan werd woensdag 7 juni rond 7.30 uur opgeroepen voor een lichaam op het strand van Wenduine (De Haan). Ter plaatse konden de hulpdiensten enkel vaststellen dat de man overleden was. Het was niet duidelijk hoe lang hij in het water zou gelegen hebben. Het slachtoffer kon ook niet geïdentificeerd worden.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een wetsdokter aan om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Uit de autopsie is gebleken dat de man door verdrinking om het leven kwam. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog steeds. Daarom wordt nu een opsporingsbericht verspreid.

Epilepsie

Hij is tussen de 60 en 65 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en is ongeveer 1 meter 75 lang. Hij heeft kort grijzend haar en een grijze baard en snor. Hij onderging een hazenlipoperatie en heeft een schedeldakprothese. Hij volgde een behandeling tegen epilepsie en nam het medicijn topiramaat (merknaam “Topamax”).

Hij droeg een donkerblauwe T-shirt met een kraag in rood en blauw van het merk “Tom Tailor” in de maat XXL en bruine schoenen van het merk “ECCO” in maat 44.

Heb jij meer informatie? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. Je kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.

