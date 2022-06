Werken in Ringlaan liggen deze zomer stil om hinder te beperken

Oostende Dealende illegalen hangen zakjes met marihuana klaar in dennenboom in Leopold­park

Twee Algerijnen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 2 jaar gekregen voor de verkoop van cannabis en hasj. De beklaagden dealden aan het bloemenuurwerk in het Leopoldpark in Oostende. In een dennenboom trof de politie er 12 zakjes met marihuana aan.

29 juni