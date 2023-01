Werken duingebied en dierenpark in Wenduine starten volgende week

“De aannemer start met het verwijderen van zogenaamde exoten. Dat is invasieve uitheemse beplanting, zoals rimpelroos, die ervoor zorgt dat inheemse planten en dieren gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen”, vertelt Schepen voor leefmilieu, Hilde Dhont. Daarna wordt het wandelpad in de duinen heraangelegd in kleiklinkers, waardoor het beter toegankelijk zal zijn voor rolstoelen en kinderwagens. Er komt een nieuw verzonken uitkijkpunt in cortenstaal, waar wandelaars even kunnen uitrusten en genieten van het zicht op de zee en de duinbossen.