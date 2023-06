WEER. Zwaarbewolkt in De Haan vanochtend

Lokaal bestuur Blankenber­ge wil bonnenboek­je voor cruisetoe­ris­ten uitgeven: “Ze zijn belangrijk voor onze handelaars”

“Vooral tijdens het laagseizoen - wanneer het economisch stiller kan zijn aan zee - zijn die bezoekers cruciaal, en zorgen ze voor een belangrijke toeristische impuls. Het geld dat de cruisetoeristen besteden bij de lokale zelfstandigen en aan lokale producten, is op zich een mooie financiële injectie voor de lokale economie”, klinkt het. Het stadsbestuur wil daarom zowel in het hoogseizoen als in het laagseizoen het deze toeristen zo aangenaam mogelijk te maken. Er is nu dus de intentie om weldra een bonnenboekje voor hen uit te geven.