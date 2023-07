WEER. Stralend zonnig weer in De Haan vandaag

BINNENKIJ­KER. Het eerste CO2-neutrale hotel van Vlaanderen staat in De Haan: “We gingen nog verder dan de strenge normen”

Hotel des Brasseurs, een iconisch gebouw in De Haan van 120 jaar oud, onderging een ware metamorfose. Eigenaar Thibaud Hermans heeft het pand volledig in ere hersteld en omgebouwd tot het eerste klimaatneutrale hotel van Vlaanderen. Het hotel wordt verwarmd door een warmtepomp, en de keukentoestellen recupereren hun eigen warmte. “Er is zeker een publiek dat er bewust voor zal kiezen om hier te logeren”, klinkt het. Maar wat tel je neer voor zo'n CO²-neutraal nachtje?