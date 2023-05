WEER. Overwegend bewolkt weer in De Haan vanochtend

Dit zeggen de experten over de PFAS-vervuiling op de luchthaven van Oostende

Met meer dan 250 aanwezigen op de woelige informatievergadering van dinsdag in Raversijde is het duidelijk dat de inwoners bezorgd zijn over de gevolgen van PFAS op de luchthaven van Oostende. Ze kregen een bewonersbrief in de bus met enkele richtlijnen. Zo mogen inwoners die binnen de 100 meter wonen geen groenten uit hun tuin of de eieren van hun kippen eten. Enkele experten gaven dinsdagavond meer toelichting. Dit is wat u moet weten over de PFAS-vervuiling.