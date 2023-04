WEER. Overwegend bewolkt in De Haan vanochtend

Voortaan haal je ook in Oostende kroket uit muur dankzij bekend restaurant Koekoek: “Ideaal voor toeristen of feestvier­ders”

Taverne Koekoek staat al meer dan 50 jaar bekend als dé plek waar je in Oostende een lekker kippetje kan eten. Vroeger enkel ter plaatse met een boterham of appelmoes, maar nu pakt de zaak uit met een snackmuur. In Nederland is het concept bekend en bewezen, maar zaakvoerders Ronald Blomme (57) en Christine Lenaers (60) hopen dat het ook in Oostende aanslaat. Vaste klanten van het restaurant zullen naast de typische frituursnacks ook een befaamde klassieker herkennen.