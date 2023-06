WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in De Haan vanochtend

Gele doos is voortaan gratis voor alle inwoners van Blankenber­ge

De Gele Doos, een bewaardoos die je in je koelkast bewaart met daarin al je medische gegevens, is voortaan gratis af te halen voor alle inwoners van Blankenberge. In eerste instantie was de doos voorbehouden voor inwoners vanaf 75 jaar. Na een positieve evaluatie van het project besliste het lokaal bestuur dat alle inwoners voortaan een exemplaar kunnen afhalen.