WEER. Kans op bewolkt weer in De Haan vanochtend

Drugsver­slaaf­de krijgt opnieuw 15 maanden cel voor drugsbezit

Een 35-jarige man heeft in de Brugse rechtbank opnieuw 15 maanden cel voor het bezit van speed en cannabis. Kim D. is een hardnekkige druggebruiker die in het verleden al meerdere veroordelingen opliep. “Het maakt van hem een gevaar voor de samenleving”, stelde de procureur.