WEER. Bewolking in De Haan vanochtend

MIJN STAD. Piet Devriendt (61) van De Oesterput in Blankenber­ge: “Voor deze bekende stadsge­noot, een sympathie­ke vakman, heb ik een boontje”

De Oesterput is een begrip tot vér buiten Blankenberge. Wat in 1885 als een groot- en kleinhandel voor oesters en mosselen begon, is intussen een vermaard restaurant voor liefhebbers van het lekkers uit de zee. Aan het roer staat Piet Devriendt (61), samen met zoon Robbe (30). We zochten Piet op voor een hartelijke babbel over zijn badstad. Hoe komt hij tot rust en waar eet hij zelf graag een hapje? “Dit fenomenale restaurant verdient in feite een Michelinster.”