Wat een soap! Werken aan Ringlaan in Wenduine zorgen nu voor scheuren en vloerverzakkingen bij omwonenden: “Aannemer wuift aantijgingen weg, maar het gebeurt bij iedereen”

Oostende Winter in het park officieel geopend

Winter in het park is officieel geopend. Vanaf vandaag, 2 december, tot en met zondag 8 januari 2023 kan je in het Leopoldpark terecht voor Winter in het Park. De schaatspiste staat weer op de vijver en is dit keer overdekt. Meer dan 50 houten chalets staan er met typische kerstartikelen en de lichtjes mochten ook niet ontbreken.

