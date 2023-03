Voyeur (47) begluurt tienerkoppeltje in kleedhok van Center Parcs: “Hij probeerde nog snel zijn spiegeltje weg te gooien in een vuilnisbak”

Op 2 oktober vorig jaar troffen twee medewerkers van Center Parcs in De Haan J.M. aan in een kleedhokje naast dat van een jong koppeltje. De man was de 17-jarige jongen en z’n 16-jarige vriendin aan het begluren met een spiegeltje. “Hij werd meegenomen naar de receptie om te wachten op de politie, maar probeerde daar het spiegeltje nog weg te gooien in een vuilnisbak”, vertelde procureur Jochen van Aalst.

‘Nutteloze behandeling’

In het nieuwe dossier werd begin oktober een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden gevorderd. J.M. bood z’n verontschuldigingen aan bij de rechter. “Dit mocht nooit gebeurd zijn, maar de feiten zijn intussen een jaar geleden”, vertelde hij. “En in dat jaar is veel gebeurd. De feiten achtervolgen me nog iedere dag. Ik laat me begeleiden voor m’n seksverslaving. Wat kan ik nog meer doen? Het woord ‘helpen’ heb ik toen nooit gehoord. En ik had wel degelijk hulp nodig.” De rechter stelde de zaak daarop uit om te laten uitzoeken welke straf passend was voor J.M.