Vlaams minister Zuhal Demir bezoekt natuurprojecten in De Haan

‘I love Thailand’ is terug van weggeweest in Bredene. “Er is elke dag wel iets te doen deze zomer”

Er valt komende zomer elke dag wel iets te beleven in Bredene. Zo komt radiozender MNM langs naar het Duinenplein, maar ook het festival I Love Thailand is terug, net als de Wild West Days. Op het strand kunnen bezoekers terecht voor het BK zandkastelen bouwen of een frisbeetoernooi.