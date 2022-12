Vijftiger riskeert 7 maanden cel voor speedbezit: "Zaak startte aanvankelijk met bijna fatale overdosis"

Oostende De Grote Post zwaait pioniers Stefan Tanghe en Serge Feys uit: “Ik heb volledig vertrouwen in de ploeg die er is”

Stefan Tanghe gaf in oktober al de fakkel door aan Lieve Moeremans. Hijzelf neemt eind dit jaar afscheid, samen met Serge Feys die De Grote Post ook zal verlaten. Beide zijn pioniers in de uitbouw van het cultuurhuis in Oostende dat dit jaar zijn tiende verjaardag viert. Feys wil zich meer focussen op zijn eigen opnamestudio. “Ik ben fier op wat we opgebouwd hebben. Het is dan ook een mooi moment om dit verhaal af te ronden en te focussen op andere dingen.”

