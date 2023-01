Vijftiger krijgt voorwaardelijke celstraf voor speedbezit: "Zaak startte aanvankelijk met bijna fatale overdosis”

Oostende RESTOTIP. Gault Millau ontdekte ze al, nu was het onze beurt: “Frenchette is très, très bien”

Ze kregen een 12 in de laatste Gault Millau-gids. Maar wij gingen op een zondagavond ‘op de bots’ langs bij Frenchette in Oostende. Er was nog plaats en we kregen een tafeltje aan het raam. De slogan van het restaurant: It’s not real French, it’s not fake French, it’s Frenchette. De naam betekent dus zo’n beetje ‘Frans-achtig’. Dus zullen we ook onze conclusies maar in het Frans trekken: très, très bien.

