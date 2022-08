Twee kleine vegetatiebrandjes in Zuienkerke en Vlissegem

Zuienkerke - De HaanVanavond zijn er ongeveer op het zelfde tijdstip 2 kleine vegetatiebrandjes geweest in Vlissegem en Zuienkerke. Dat zorgde voor heel wat loeiende sirenes in de ruime omgeving. De politie bevestigde ons dat de brandweer het vuur op beide locaties meteen onder controle had.