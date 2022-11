Toegangsweg naar strand in Vosseslag wordt opgewaardeerd

Oostende Werken kruispunt Christi­nastraat-Ooststraat liggen stil: “Op bevel van het parket mogen we daar niet werken”

De werken in de door de gasontploffing getroffen zone op het kruispunt van de Christina- met de Ooststraat in Oostende liggen stil. “Op het bevel van het parket. Hoeveel vertraging we hierdoor zullen oplopen, is moeilijk in te schatten”, zegt schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA).

20 november