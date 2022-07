TERRASTIP. Baloe Bubbles & Bites in De Haan: “Getriggerd door de geweldige locatie en het knappe gebouw”

Oudenburg Oudenburg bedankt animatoren op Dag van de Animator

Op donderdag 28 juli is het de Dag van de Animator. “Dit jaar zetten maar liefst 25 animatoren zich in voor een onvergetelijke zomer voor de kinderen op de speelplein- en tienerwerking. We zetten hen hiervoor graag in de bloemetjes”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren (Open Vld).

26 juli