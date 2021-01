‘Surfmeisje’ Sam (18) moet 24.000 euro bijleggen voor nieuwe prothese: “Met dit been kan ik dromen waarmaken”

Oostende Eerste slachtof­fer (83) van Zuid-Afrikaanse variant komt uit Oostende: “Familie in aange­scherp­te quarantai­ne”

14 januari Het eerste Belgische slachtoffer van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, tevens de eerste vastgestelde besmetting in ons land, stierf in het AZ Sint-Jan campus Henri Serruys in Oostende. Het gaat om een Oostendse vrouw van 83 jaar, zonder reisgeschiedenis. Ook de zus van de vrouw, die haar mantelzorger is en in Oostkamp woont, is besmet. “De familie gaat nu in verscherpte quarantaine”, zegt burgemeester Jan De Keyser.