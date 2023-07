Stralend zonnig weer in De Haan vandaag

Aaron Maes exposeert met foto's over conflict in Noord-Ier­land

Tot en met 5 november kan je in Blankenberge gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Belfast’ in exporuimte De Meridiaan. CC Blankenberge nodigt er fotograaf Aaron Maes uit. In vijftig foto’s toont hij het complexe conflict dat Noord-Ierland al meer dan honderd jaar in de ban houdt.