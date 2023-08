16-jarige jongen overlijdt na avondlijke duik in de Noordzee: “Passant zag hem in problemen komen”

Op het strand van Bredene is zondagmorgen het levenloze lichaam aangespoeld van een 16-jarige jongen. Een passant had de tiener uit Sint-Jans-Molenbeek zaterdagavond al in de problemen zien komen in zee. “Maar de zoekactie leverde toen niets op”, zegt politiecommissaris Dennis Goes.