Speurders vinden 100.000 kinderpornobeelden bij zestiger: “Na tal van operaties zocht hij seksualiteitsbeleving”

Het onderzoek ging van start toen het federaal parket een melding kreeg uit de Verenigde Staten. Vanop het IP-adres van J.J. in De Haan was volgens het bericht kinderporno verspreid. Speurders vielen in augustus 2020 binnen in de woning van de man. Ze troffen er volgens het parket 100.000 bestanden met kinderporno aan. “De beklaagde zag naar eigen zeggen in dat hij niet goed bezig was, maar een tijdje later werd bij een tweede huiszoeking nog eens een USB-stick met kinderporno aangetroffen”, vertelde de procureur. “Hij verklaarde dat het om een oude stick ging, maar daar hechten wij geen geloof aan.”