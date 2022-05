Skatepark krijgt nieuwe miniramp waar zowel beginnende als ervaren skaters gebruik van kunnen maken

Oostende Carine Vogelaere opent na pop-up haar eigen winkel Sapidum: “Ik wil de mensen kennis laten maken met nieuwe producten die niet in de supermarkt te vinden zijn”

In de Christinastraat kan je vanaf nu een nieuwe lokale winkel terugvinden: Sapidum Store van Carine Vogelaere (55). Ze is geboren en getogen in Oostende en droomt al lang om een eigen zaak te starten. Ze startte haar winkel eerst als pop-upwinkel. Ze kreeg de smaak te pakken en is nu gestart met een permanente winkel. “Na vijf maanden een pop-upwinkel te hebben, was ik klaar voor het echte werk”, zegt Carine vol overtuiging.

27 april